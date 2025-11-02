Пугачева пока не продает свой премиум-автомобиль в России

Согласно данным регистрационных документов, Алла Пугачева продолжает владеть автомобилем Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска, который находится на территории России

Как установило РИА Новости, певица является единственным собственником транспортного средства, которым владеет уже почти 19 лет. В документах отсутствуют какие-либо ограничения на автомобиль.

Страховой полис ОСАГО на данный автомобиль действовал до января текущего года. Последний раз Пугачеву за рулем этого Rolls-Royce Phantom видели в мае 2023 года во время похорон модельера Валентина Юдашкина.

Согласно данным агрегатора «Авто.ру», в настоящее время в России не предлагаются к продаже автомобили Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. При этом стоимость аналогичных автомобилей 2007 года выпуска на российском рынке составляет от 22 до 40 миллионов рублей.