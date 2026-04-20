Пугачева лаконично отреагировала на смерть своего двойника

Ушел из жизни пародист и ведущий Алексей Золотов, известный своим образом Аллы Пугачевой. О смерти артиста сообщили представители фестиваля «Пугачевская весна». Золотов был инициатором этого фестивального движения. Певица лаконично прокомментировала новость о смерти своего двойника, сообщает «Фонтанка» .

Народная артистка СССР Алла Пугачева оставила комментарий под публикацией о смерти пародиста. Примадонна написала всего два слова: «Очень жаль». Организаторы фестиваля отметили, что Золотов очень любил Пугачеву и чувствовал ее как никто другой, поскольку большую часть жизни сам жил в ее образе.

Отличительной особенностью артиста было то, что он не только визуально копировал образ Пугачевой, но и подражал ее вокальной манере. Конферансье Алексей Остудин рассказал, что в период коммерческой востребованности у Золотова был полностью живой коллектив, который частично состоял из музыкантов, игравших у самой Пугачевой.

Золотов был не просто пародистом, а инициатором и душой фестивального движения, посвященного творчеству Примадонны. Его смерть стала неожиданностью для организаторов и поклонников. В соцсетях коллеги и почитатели таланта артиста выражают соболезнования его родным и близким.

Прощание с пародистом пройдет 22 апреля в ритуальном зале морга Сергиево-Посадской больницы.

