Прожили вместе 50 лет: у актера Дмитрия Оскина умерла жена Лика

У 68-летнего актера и режиссера Дмитрия Оскина умерла супруга Лика, с которой он прожил 50 лет. Информацию подтвердило руководство театра «Личности», сообщает «Царьград» .

О смерти жены артиста стало известно в театре «Личности», где Оскин продолжает работать. В некрологе говорится: «Театр выражает искренние соболезнования нашему замечательному актеру Дмитрию Оскину в связи с тяжелой утратой — смертью жены Лики. Да упокоится она с Богом».

Соболезнования также выразила народная артистка Украины Ольга Сумская.

«Глубокие соболезнования Дмитрию. Страшное горе», — написала она.

Дмитрий Оскин родился 14 февраля 1958 года. Он известен как актер и конферансье, с 2004 года активно снимается в кино. В его фильмографии — 98 проектов, среди которых «Кухня», «Сваты», «Крепостная», «Женский доктор», «Слуга народа», «Ничто не случается дважды» и другие фильмы и сериалы.

