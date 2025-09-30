Провоцирует и молодится: критик объяснил, почему публика ненавидит Седокову

Критик Соседов: Седокова даже ради приличия не может удержаться от провокаций

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица Анна Седокова изначально гармонично вписалась в коллектив «ВИА ГРА», но в последнее время публику раздражают ее попытки выглядеть на 20 в 40 лет и постоянно провоцировать окружающих, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Она вызвала бешенство у людей, когда продолжала выходить на публику почти голая и очень плохо скрывала свое равнодушие к смерти пусть бывшего, но все же мужа. Это нечеловеческое поведение, на мой взгляд», — сказал Соседов.

По его словам, в России публика очень чувствительна к подобному поведению, а Седокову не красит ее нынешняя внешность и выходки. Особых вокальных и музыкальных данных у нее тоже нет.

Ранее Седокова в очередной раз шокировала своих подписчиков в соцсетях откровенным нарядом. На странице исполнительницы, за которой наблюдают 5,4 млн подписчиков, появилась пикантная фотография. 42-летняя знаменитость предстала в обтягивающем черном платье с алым орнаментом и глубоким вырезом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.