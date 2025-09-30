Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова поразила подписчиков откровенным образом

сегодня в 12:17

Бывшая участница «ВИА Гры» Анна Седокова привлекла внимание своих подспичиков в Instagram*, представ в откровенном наряде, сообщает «Царьград» .

В аккаунте певицы, где за ней следят 5,4 миллиона пользователей, появилось откровенное фото певицы. 42-летняя звезда позировала в облегающем черном платье с красным рисунком и соблазнительным декольте.

Запоминающийся образ артистки дополнили ниспадающие локоны и выразительный макияж, подчеркнувший ее красоту. Седокова наклонилась к объективу камеры, демонстрируя свои формы.

В начале сентября экс-солистка группы «ВИА Гра» уже поражала публику своим нарядом на концерте, появившись в платье с глубоким вырезом без нижнего белья и дополнив образ солнцезащитными очками.

* Запрещенная в России социальная сеть. Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

