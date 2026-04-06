«Простите. Разберусь»: Киркоров связался с фанаткой, которую швырнул охранник

Одна из поклонниц российского поп-короля Филиппа Киркорова рассказала в Сети, как получила увечья на его концерте в Хабаровске. Реакция исполнителя на ее слова не заставила себя долго ждать.

Выступление артиста в столице Хабаровского края состоялось 5 апреля. В программе, подготовленной к 40-летию творческой деятельности, Киркоров собрал свои лучшие хиты.

Одним из гостей концерта стала журналист и блогер Кристина. К событию девушка подготовилась основательно: выбрала букет, сделала красивый макияж. Во время исполнения третьей песни звезда эстрады спустился в зрительный зал. Хабаровчанка в числе первых успела подарить ему цветы и даже потрогала Киркорова за руку.

Затем девушка хотела сделать селфи вместе с поп-королем, но в этот момент он отвернулся. Кристина решила подождать подходящего момента, чтобы вновь попытать счастья. Вдруг охранник Киркорова схватил поклонницу за руку и оттолкнул в сторону с такой силой, что она чуть не упала.

В тот момент Кристина не почувствовала боли, но, придя домой, обнаружила у себя на руке ссадины и гематомы. При этом зла на исполнителя девушка не держит: сам концерт, костюмы и танцы превзошли ее ожидания — 2 часа пролетели на одном дыхании.

Оказалось, что произошедшее не ускользнул из поля зрения самого артиста. Он вышел на связь в комментариях к посту своей фанатки.

«Простите за этот инцидент. Разберусь», — написал Киркоров.

