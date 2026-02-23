сегодня в 18:26

Прощание с певцом Shortparis Комягиным пройдет в Петербурге 24 февраля

С солистом коллектива Shortparis Николаем Комягиным планируют попрощаться 24 февраля в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала директор коллектива Марина Косухина, сообщает ТАСС .

Комягин умер 20 февраля. Ему было 39 лет.

Прощание будет 24 февраля в Феодоровском соборе в 11:00.

Похороны проведут на Смоленском кладбище. Они пройдут в 14:00.

Комягин выступал в пост-попгруппе Shortparis с 2012 года. Также был актером. Снимался в «Караморе» и фильме «Лето».

