Прощание с певцом Shortparis Комягиным пройдет в Петербурге 24 февраля
Фото - © Евгений Одиноков/РИА Новости
С солистом коллектива Shortparis Николаем Комягиным планируют попрощаться 24 февраля в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала директор коллектива Марина Косухина, сообщает ТАСС.
Комягин умер 20 февраля. Ему было 39 лет.
Прощание будет 24 февраля в Феодоровском соборе в 11:00.
Похороны проведут на Смоленском кладбище. Они пройдут в 14:00.
Комягин выступал в пост-попгруппе Shortparis с 2012 года. Также был актером. Снимался в «Караморе» и фильме «Лето».
