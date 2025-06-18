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Прощание с актрисой Натальей Теняковой пройдет в МХТ им Чехова 20 июня

Церемония прощания с народной артисткой России и звездой фильма «Любовь и голуби» Натальей Теняковой состоится 20 июня в МХТ им. А. П. Чехова, сообщает пресс-служба театра.

«В 11:00 начнется гражданская панихида в МХТ им. А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3)», — говорится в сообщении.

Затем в ритуальном зале Центральной клинической больницы № 1 на улице Маршала Тимошенко пройдет церемония прощания с Натальей Максимовной.

В театре добавили, что похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.

Минувшей ночью на 81-м году жизни скончалась народная артистка России Наталья Тенякова. Актриса известна по фильмам «Любовь и голуби», «Следствие ведут знатоки» и «Отцы и дети».