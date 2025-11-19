Промыслы Подмосковья представлены на новогодней ярмарке в ГУМе

15 ноября на линиях ГУМа и вокруг центрального фонтана открылась новогодняя ярмарка 2025-2026. Среди ее участников свои изделия традиционно предлагают и предприятия народных художественных промыслов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Свои изделия и сувенирную продукцию представляют Жостовская фабрика, ОАО «ЕЛОЧКА», специализирующаяся на производстве стеклянных новогодних украшений и Объединение «Гжель».

Приобрести подарки себе и близким или просто полюбоваться красочными изделиями можно, посетив 1-ю и 3-ю линии Главного универмага Москвы. А за елочными игрушками фабрики «Елочка» можно прийти на центральную аллею к новогодней елке у фонтана.

Ярмарка будет работать до 12 января 2026 года.

Вход свободный. 0+.

В ведомстве напомнили, что Жостовский промысел отмечает в этом году двухсотлетний юбилей. Несмотря на солидный возраст, изделия фабрики — яркие цветочные подносы — пользуются огромной популярностью и большим спросом во всем мире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.