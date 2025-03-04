Прохор Шаляпин удивил всех, опубликовав интимное видео с бывшей женой

На кадрах 41-летний певец обнимает в кровати свою 69-летнюю бывшую жену. В видео он также использовал на своем лице фильтр, имитирующий старение, и иронично высказался о разнице в возрасте.

«Охомутал молодуху. Ну вот когда зарабатываешь хорошо, то с тобой всегда будет рядом молодая, несмотря на твой возраст», — пошутил Шаляпин.

В ответ Копенкина рассмеялась и назвала экс-супруга «маленьким дурачком».

История любви Прохора Шаляпина и Ларисы Копенкиной началась в 2012 году на Ямайке — там они встретились. Их дружеские отношения переросли в роман после их возвращения в Москву. В 2013 году влюбленные официально оформили свои отношения, однако их союз просуществовал недолго, всего полтора года. По словам Копенкиной, причиной разрыва стало увлечение Прохора Анной Калашниковой. В 2015 году их брак был официально расторгнут.