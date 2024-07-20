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Проект «Великанцы» представили в рамках фестиваля «Достоевский» в Зарайске

Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат» приехал в Зарайск на два дня с гастролей во Владикавказе. Он стал участником фестиваля-путешествия «Достоевский», сообщила журналистам худрук театра Анна Викторова.

«В Зарайске проект „Великанцы“ представлен впервые в Московской области», — сказала Викторова.

Она отметила, что театр впервые в этом городе, и артистам здесь очень нравится.

«Здесь особенная атмосфера. Нам нравится, что город сохранился, что видно небо», — добавила худрук.

По ее словам, в Санкт-Петербурге небо не разглядеть из-за многоэтажных домов.

«Здесь все очень гостеприимные. Мы здесь сутки, но нас везде сопровождают гиды. Они нас подхватили и даже ночью устроили нам тусовку», — рассказала Викторова.

Театр «Кукольный формат» совместно с оркестром «КУКФО-Джаз» представляет на фестивале — путешествии «Достоевский» спектакль «Великанцы», посвященный русским писателям-классикам.

Огромные ростовые куклы Федора Михайловича Достоевского, Александра Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя ходят по улицам центра города и читают отрывки из своих произведений. 21 июля спектакль покажут в 12:00 и 15:00. Вход бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей на фестиваль-путешествие «Достоевский».

«Спасибо художественному руководителю фестиваля Евгению Миронову, вместе мы постарались объединить творчество Федора Михайловича и современные жанры: театр, перформансы, саунд-арт и современное искусство», — заявил Воробьев.