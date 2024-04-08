Продюсер считает, что россияне возненавидят Пугачеву из-за новой документалки Собчак

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко полагает, что жители РФ негативно воспримут документальный фильм о певице Алле Пугачевой, который снимает журналистка Ксения Собчак. По его мнению, кинолента с восхвалением уехавшей Примадонны вряд ли спасет ее репутацию, сообщает NEWS.ru .

Рудченко отметил, что в последнее время ему довелось поучаствовать во многих передачах, где обсуждалась Пугачева. По словам музкритика, он пришел к выводу, что львиная доля зрителей устала говорить об артистке, покинувшей Россию.

«Я думаю, что подобные картины, своего рода отбеливание артистов, которые показали свое искреннее потребительское отношение к нашим гражданам, будут только раздражать зрителей», — сказал Рудченко.

По словам продюсера, если Собчак действительно выпустит документалку о Пугачевой, то аудитория встретит киноленту с негативом и может возненавидеть певицу.