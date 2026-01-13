Продюсер Рудченко прокомментировал слухи о завершении карьеры Долиной

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко отметил, что, несмотря на небольшой ажиотаж вокруг грядущего выступления певицы Ларисы Долиной и квартирный скандал, ставить точку в ее карьере преждевременно. Низкий уровень реализации билетов, по его мнению, отражает общественное порицание, сообщает NEWS.ru .

Информация о том, что на концерт Долиной продано лишь около пятой части билетов, свидетельствует о выражении гражданской позиции через финансовую поддержку или ее отсутствие. Подобная ситуация говорит о несогласии аудитории с поступками певицы и их осуждении последовавшего резонанса.

Отрицательно влияет на положение дел и тот факт, что Долина до сих пор не уладила вопрос с передачей ключей от приобретенной квартиры покупательнице, матери-одиночке Полине Лурье. Вероятно, таким образом публика демонстрирует свое неприятие.

«Я не берусь говорить, что карьера Долиной уже завершена, но то, что большое количество поклонников не поддерживает ее действия, это очевидно. Полагаю, в ближайшее время фанаты так и не будут ходить на ее концерты, вот так вот голосуя рублем», — пояснил Рудченко.

Ранее стало известно, что первое московское выступление Долиной в 2026 году может состояться при минимальном количестве зрителей. За две недели до запланированной даты было продано всего 18 билетов при вместимости площадки 91 человек. Выступление певицы запланировано на 27 января в баре Petter. Стоимость посещения варьируется от 9,5 до 18,5 тыс. рублей за место за столиком.

Также стало известно, что для Долиной установили последний срок, когда она обязана передать ключи от квартиры Лурье. Если этого не произойдет, замки в жилье будут взломаны.

