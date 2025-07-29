Продюсер Мирко Раденович стал членом жюри «Интервидения»

Тесные связи с Россией — важная часть биографии Раденовича. Он учился в аспирантуре Пушкинского университета в Ленинграде, а в середине 1990-х создал и возглавил объединение сербской диаспоры в Санкт-Петербурге, помогая развивать отношения между нашими странами. В творческой карьере продюсер работал с такими звездами Балкан, как Эмир Кустурица, Горан Брегович и Милош Бикович.

Мирко Раденович активно развивает культурные связи между Сербией и Россией. Вместе с известным режиссером Эмиром Кустурицей он основал два значимых фестиваля в Сербии: кинофестиваль Kustendorf и музыкальный Kustendorf CLASSIC, посвященный русской музыке. В Петербурге Раденович руководит международным фестивалем «ЭтоЭтно» как арт-директор и создал «Балканский фестиваль».

Помимо фестивальной деятельности, Раденович занимается организацией гастролей. Благодаря его усилиям российские зрители могут увидеть выступления Белградского драматического театра, а сербская и международная публика знакомится с российскими театральными коллективами. Также Раденович был главным продюсером документалки «Люди Христовы. Наше время». Фильм представили публике в московском храме Христа Спасителя.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года пройдет музыкальный конкурс «Интервидение». Ожидается, что в нем будут участвовать представители 20 стран, в том числе США.