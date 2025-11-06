Продюсер Дзюник раскрыл детали райдера Анджелины Джоли в Херсоне

Продюсер Леонид Дзюник поделился информацией о требованиях Анджелины Джоли во время ее визита в Херсон. По его словам, голливудская звезда, посетившая город, находящийся под контролем киевских властей, возможно, запросила повышенные меры безопасности и защиту в виде бронежилета, сообщает aif.ru .

Ранее о прибытии Джоли в Херсон сообщали украинские Telegram-каналы. Подчеркивалось, что актриса посетила херсонские медицинские учреждения, включая роддом и детскую больницу.

Вскоре после этого были опубликованы фотографии, предположительно сделанные в Херсоне, на которых Джоли запечатлена в бронежилете, сидящей на полу рядом с играющим ребенком. Фотографии актрисы с детьми также были опубликованы Виталием Богдановым, бывшим депутатом Херсонского горсовета.

Дзюник предположил, что визит Джоли мог быть оплачен украинской стороной суммой в 20 миллионов долларов с целью демонстрации поддержки.

«Здесь может и вовсе не быть райдера. Она приехала, посмотрела, показалась, поснимали ее журналисты, развернулась и уехала. Но Джоли, вероятно, запросила бронежилет и усиленную охрану», — отметил специалист.

Ранее Джоли уже посещала Украину в 2022 году. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью визита Джоли было отвлечение внимания от ситуации на «Азовстали», где гражданские лица удерживались украинскими военными в качестве заложников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.