Продюсер Бабичев: Первый канал хочет вернуть Урганта в эфир

Программа «Вечерний Ургант» пропала из эфира в 2022 году. Ее выпуск был приостановлен, а сам телеведущий перестал появляться на ТВ. Однако ходили слухи, что Ургант все же может вернуться.

Продюсер Бабичев отметил, что руководство Первого канала не против возвращения телеведущего. По его словам, «Вечерний Ургант» был очень популярен, да еще и приносил большие деньги. Однако аналоги шоу не были столь удачными.

«Поэтому у администрации канала до сих пор есть желание вернуть шоумена на ТВ», — сказал продюсер.

При этом он добавил, что решение о возвращении программы в эфир не зависит ни от самого ведущего, ни даже от руководства Первого канала. Однако надежда еще есть, ведь Урганта «до сих пор не уволили».

Ранее стало известно, что стоимость корпоратива с Иваном Ургантом достигла 65 тысяч евро. Шоумен во время мероприятия работает блоками по 20 минут в течение трех-четырех часов, делая перерывы.

