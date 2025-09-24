Стоимость корпоратива с Иваном Ургантом достигла 65 тысяч евро

Телеведущий Иван Ургант готов провести корпоратив с оригинальной программой за 65 тысяч евро, при этом дополнительные расходы потребуются на сценаристов, сообщает «Абзац» .

Иван Ургант, который в последнее время редко появляется на публике, продолжает принимать заказы на проведение частных мероприятий. Как сообщили в одном из столичных ивент-агентств, гонорар телеведущего за корпоратив составляет 65 тысяч евро по договору. Ургант работает блоками по 20 минут в течение трех-четырех часов, делая перерывы, которые заказчики могут заполнить выступлениями музыкантов или подачей блюд.

Для проведения программы в стиле «Вечернего Урганта» требуется подключение группы сценаристов, ранее работавших с ведущим. Эти услуги оплачиваются отдельно, а итоговая сумма рассчитывается индивидуально после согласования деталей.

Райдер Ивана Урганта остается неизменным на протяжении нескольких лет. Ведущий не предъявляет особых требований: ему необходим трансфер до места проведения мероприятия, а в гримерке он предпочитает легкие напитки и закуски, полностью отказываясь от алкоголя.

За последние три года Ургант зарабатывает на частных выступлениях, в том числе за рубежом. В ноябре у него запланирован тур по Европе с программой «Живой Ургант». Прошлой осенью артист выпустил книгу с пустыми страницами «Припухлые железы жизни» и заработал на ней 3,5 миллиона рублей.