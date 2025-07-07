Привет из 2000-х: продюсер рассказала о воссоединении «Тату»

CEO творческого объединения KONKRETIKA, музыкальный продюсер Дарья Богатырева заявила, что воссоединение легендарной группы «Тату» говорит о влиянии ностальгии на новое поколение, а также в ближайшее время создаст мощнейший информационный повод, сообщает «Секрет фирмы» .

«Тату» обладают уникальным преимуществом — это бренд мирового уровня с узнаваемостью, которой позавидуют многие современные артисты», — сказала эксперт.

По ее словам, это событие — не просто ностальгический проект, а стратегически выверенный PR-ход. Он попадает в тренд современной музыкальной индустрии. Сегодня в моде ретро-контент, о чем свидетельствует, например, возросшая популярность Надежды Кадышевой.

При правильном подходе дуэт не просто вернет былую популярность, но и сможет создать новую волну успеха. Потенциал огромный, но группе потребуется адаптироваться к реалиям 2025 года, отметила Богатырева.