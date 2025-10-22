Прилучный подал апелляцию на решение, по которому сын остался жить с Муцениеце

В Московский городской суд поступила апелляционная жалоба от актера Павла Прилучного. Он хочет оспорить решение, согласно которому его сын остался жить с экс-супругой, артисткой Агатой Муцениеце, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

В июле Головинский районный суд окончательно определил место жительства сына бывших супругов Тимофея. Мальчик некоторое время жил с отцом, но Муцениеце хотела, чтобы он переехал к ней. Суд в итоге встал на сторону матери, ребенок остался с актрисой.

Также Прилучный требовал расторгнуть соглашение об алиментах и освободить его от их уплаты. Суд отказал ему и в этом. Актер с решением не согласился и подал апелляцию.

Артисты развелись еще в 2020 году. У пары есть еще один ребенок — дочь Мия. Она живет с матерью. Сама актриса в августе вышла замуж за Петра Дрангу. Пара ждет ребенка.

