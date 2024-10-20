Пригожин рассказал об иске бизнесмена Демчука к сыну Валерии на 587 тыс долларов

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Пригожин: спор по иску бизнесмена Демчука к сыну Валерии Шульгину урегулирован

Спор в связи с иском предпринимателя Валентина Демчука к бизнесмену и сыну певицы Валерии, Арсению Шульгину, урегулировали. Гражданско-правовые дела между владельцами своего дела — нормальное явление, рассказал ТАСС продюсер Иосиф Пригожин.

«Стороны урегулировали спор, вопрос закрыт», — отметил он.

Об иске Демчука к Шульгину стало известно 20 октября. Бизнесмен требовал от сына Валерии выплатить ему 587 тыс. долларов по договору займа.

Тверской районный суд Москвы принял иск к производству еще 7 июня. В данный момент он рассматривается. Заседание было назначено на конец ноября 2024 года.