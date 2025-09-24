«Придется раскошелиться»: Волочкова раскрыла сумму гонорара

Известная балерина Анастасия Волочкова подчеркнула, что ее появление на сцене, участие в корпоративах и интервью — это услуги, которые имеют свою цену. Артистка уточнила, что исключение составляют лишь концерты, которые она проводит в рамках собственных шоу-программ, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам экс-примы Большого театра, интерес к ее персоне и ее услугам сейчас находится на пике.

«Я сходила на парочку интервью, и все снова потянулись к Волочковой. Хотя хочется сказать, что журналисты постоянно меня дергают. Когда им нечего писать, сразу все вспоминают Волочкову. Привыкли, что я добрая. Но теперь все иначе: захотят меня услышать и увидеть — придется раскошелиться минимум на 200 тысяч рублей. Это я вам нужна, а не вы мне», — заявила Волочкова.

Балерина отметила, что появление в телеэфире обходится еще дороже, но конкретную сумму она не назвала.

Общество должно понимать ценность таланта и людей, которые этот талант демонстрируют, добавила она. Бесплатно Волочкова готова выступать перед детьми, военнослужащими и зрителями ее концерта «Одержимость». Но представителям СМИ придется платить, подчеркнула звезда.

Экс-прима Большого театра также уточнила, что ее прайс вполне разумный и не самый высокий по сравнению с другими знаменитостями.