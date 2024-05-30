Президент PMI Финкельштейн назвал бредом заявления о концерте Канье Уэста в Москве

Глава корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн назвал информацию о проведении выступления американского рэпера Канье Уэста в июне в Москве бредом. Об этом сообщает РИА Новости .

Первые сообщения о возможном приезде рэпера в РФ появились несколько недель назад. Также в Сети разместили некий контракт на концерт, который якобы должен состояться 8 июня. Документ подписан гражданской женой музыканта.

«Если выложить контракт с Канье Уэстом, то контракта никакого не будет. Это непрофессионально. Контракт — это секретный документ», — сказал Финкельштейн.

Он подчеркнул, что подобные выступления за неделю не делаются. Для этого нужно согласовать концерт с полицией, получить разрешения и т. д.

Ранее создатель, гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников подчеркнул, что информация о возможном концерте Канье Уэста в российской столице летом является фейком.