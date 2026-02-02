«Превращают меня в фрика»: Лоза объяснил, почему решил стать блогером

Лоза объяснил, что его решение завести свой канал во многом продиктовано распространением ложной информации о нем в СМИ.

«Много вранья пишут обо мне, превращают меня в фрика и сумасшедшего. По этой причине я открыл свой канал, где в очень доступной и интересной форме рассказываю и о своем творчестве, и о том, какие у меня песни и хиты имеются, помимо „Плота“, который уже в мем превратили. Я у себя на канале делюсь интересными инсайдами относительно грязных тайн мира шоу-бизнеса, а также рассказываю житейские истории», — поделился артист.

Он также отметил, что его видео уже получают положительные отзывы от зрителей. В одном из выпусков Лоза поделился методом быстрого отказа от курения. По его словам, многие пользователи писали, что попробовали этот способ, и он им помог.

Музыкант также сказал, что на своем канале он публикует песни, которые не берут в ротацию радиостанции. При этом он уверен, что эти композиции уникальны и достойны внимания слушателей.

