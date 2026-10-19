Претензий нет: Кологривый поскандалил с сотрудниками бара в Минске

Актер Никита Кологривый напугал гостей бара в Минске. Он перепутал служебное помещение с туалетом, поэтому поскандалил с персоналом и потребовал директора, сообщает Mash .

По словам очевидцев, российский актер в ходе конфликта предлагал официанту ответить за слова «как мужик». Также он сказал администратору бара: «Я тебя не спрашивал». А когда Кологривому пригрозили полицией и заявлением, то он вместе с товарищами покинул заведение.

Сотрудники бара подтвердили визит актера. При этом они заявили, что претензий к нему нет. По словам работников, артист зашел ненадолго и часто бывает в этом баре на гастролях.

Ранее на съемках фильма с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым случайно сгорело полдеревни.

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