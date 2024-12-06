Представители Подмосковья приняли участие в съезде школ креативных индустрий

В период с 4 по 6 декабря 2024 года в павильоне «Атом» на ВДНХ состоялся второй Всероссийский съезд школ креативных индустрий. Тема мероприятия — «Продюсирование молодых талантов», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В съезде приняли участие представители 83 школ креативных индустрий из 55 регионов России. От Московской области в мероприятии приняли участие педагогические работники школы креативных индустрий муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школы искусств имени Я. Флиера» Орехово-Зуевского городского округа: Мелихов П.А. — заместитель директора детской школы имени Я. Флиера, руководитель школы креативных индустрий, Оксененко О.А. — преподаватель студии «Дизайн» и Олимов-Скобелев Р. А. — преподаватель студии «Звукорежиссура».

В программе — дискуссии с участием ведущих специалистов и экспертов в области креативных индустрий, мастер-классы и семинары по различным направлениям образовательной деятельности, презентации успешных проектов и профессиональных достижений школ креативных индустрий. В рамках съезда состоялись дискуссии о роли школ креативных индустрий в развитии креативной экономики и формировании кадрового потенциала. Участники съезда приняли участие в лекциях-практикумах и мастер-классах по направлениям студий.

Организаторы съезда — федерация креативных индустрий при поддержке президентского фонда культурных инициатив

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