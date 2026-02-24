Представитель Пугачевой прокомментировала слухи о приезде певицы в Москву
Представитель Пугачевой Чупракова заявила, что не знает о приезде певицы
Фото - © РИА Новости
Представитель певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала распространившуюся в СМИ информацию о приезде артистки в Москву, сообщает ТАСС.
Она заявила, что ей ничего неизвестно о приезде певицы в столицу России.
«Я об этом не слышала», — отметила Чупракова.
При этом возможный визит должен был состояться уже весной.
Ранее 58-летняя артистка Яна Поплавская с иронией высказалась о свежем фото Примадонны, которая сейчас живет на Кипре. Певица возможно делала пластику, поэтому лицо у нее выглядит несколько странно.
