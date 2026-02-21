Перекреститься надо: Яна Поплавская в шоке от свежего фото Аллы Пугачевой

58-летняя артистка Яна Поплавская довольно негативно относится к певице Алле Пугачевой. Недавно она с иронией высказалась о свежем фото Примадонны, сообщает StarHit .

Сейчас Пугачева проживает на Кипре и предпочитает вести непубличный образ жизни. Певица, возможно, делала пластику, поэтому лицо у нее выглядит несколько странно.

«Все видели новое фото Аллы Пугачевой? Даже не знаю, то ли аплодировать, то ли перекреститься», — сказала Поплавская.

Она также резко ответила пользователям соцсетей, которые пришли защитить певицу и написали, что Поплавской никогда не дотянуться до уровня Пугачевой.

«Ну так я вообще-то не певица, зачем мне за ней тянуться?! У нас в стране великое множество талантов, до которых Пугачевой хрипеть и дрыгаться, даже в лучшие ее годы соревноваться ей с этими самородками было бы смешно и бессмысленно», — подчеркнула артистка.

Среди талантливых людей актриса отметила Дмитрия Хворостовского, Майю Плисецкую, Аиду Гарифуллину, Дениса Мацуева, Льва Лещенко, Юрия Антонова, Людмилу Зыкину и Анну Герман.

