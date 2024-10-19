После операции на глазах Витас исключил из райдера все лазерные установки

Певец Виталий Грачев, более известный как Витас, исключил из собственного райдера все световые и лазерные установки после того, как российские врачи спасли ему зрение, пишет SHOT .

Витас продолжает выступать на частных вечеринках в Москве. 45-летний артист готов порадовать своим пением гостей, которые могут заплатить за его выступлением 50 тысяч евро, в пересчете на рубли по курсу от 19 октября 2024 года, это примерно 5,3 млн.

После операции из райдера Витаса пропали все световые и лазерные установки — именно это оборудование привело к тому, что Грачеву потребовалась операция, чтобы не ослепнуть. Также в райдере Витаса нет никакого алкоголя, но есть шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты и шоколад. Для удобства певцу нужно хорошее освещение, зеркала и вешался для костюмов.

Ранее сообщалось, что Витас мог ослепнуть из-за отслоения сетчатки. Однако российские врачи спасли зрение исполнителю.