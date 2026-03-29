Посещаемость музеев и выставок в Москве выросла на треть

Порядка 19 млн человек посетили московские музеи и выставочные залы в 2025 году. Таким образом, посещаемость этих культурных учреждений выросла почти на треть, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

В том числе жители и гости столицы посещали такие ключевые проекты, как выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного русского музея» в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ и «Индия. Ткань времени» в музее-заповеднике «Царицыно».

На ВДНХ появился просветительский Биокластер. Он стал первым в стране и объединил достижения современной биологии, передовые образовательные методики и проекты в области современного искусства.

В 2026 году планируется открыть новые площадки Биокластера: павильон № 17 «Мир динозавров», павильон № 312 «Музей жизни», оранжерею-лабораторию, а также павильон № 29 «Флоратопия» после реэкспозиции.

Ранее подошла к концу реставрация Египетского павильона Останкинского дворца. Там можно увидеть экспозицию «В гостях у графа Шереметева». Между тем продолжилось развитие популярных городских проектов и акций: «Московская музейная неделя», «Музеи — детям», «Учебный день в музее» и «Ночь в музее».

В 2026 году планируется привлечение российских и зарубежных музеев к организации совместных проектов, в том числе проведение международной выставки «Терракотовые воины: наследие первого императора» в Государственном историческом музее.

Также в этом году откроют новое здание Картинной галереи народного художника России В. И. Нестеренко и всесезонный этнографический культурно-развлекательный комплекс «Город Зодчества» в музее-заповеднике «Коломенское»

Ранее стало известно, что с момента своего открытия павильон «Макет Москвы», расположенный на ВДНХ, принял более 3 млн гостей. Он входит в тройку самых популярных пространств выставки.

