Ефимов: более 3 млн человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ

С момента своего открытия павильон «Макет Москвы», расположенный на ВДНХ, принял более 3 млн гостей. Это выставочное пространство неизменно удерживает позиции в тройке лидеров по посещаемости среди всех павильонов выставки, оставаясь важным центром притяжения как для жителей столицы, так и для туристов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Павильон „Макет Москвы“ открылся в 2017 году. С тех пор объект на Сиреневой аллее посетили более трех миллионов человек. Он входит в тройку самых популярных пространств ВДНХ. Более чем за 8 лет здесь разработали и показали около 20 тематических шоу, фильмов и видеоэкскурсий. Кроме того, за это время провели почти 10 тыс. экскурсий и более 1,1 тыс. викторин, в которых приняли участие свыше 21 тыс. человек», — рассказал Ефимов.

Павильон превратился в значимую общегородскую площадку, которая наглядно демонстрирует историю и динамику развития Москвы. Посетители могут проследить, как трансформируется архитектурный облик города, как воплощаются крупные градостроительные идеи и формируется комфортная современная среда. Высокий интерес публики, по мнению организаторов, доказывает востребованность подобного формата и его вклад в популяризацию столичной градостроительной политики.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, макет позволяет внимательно рассмотреть архитектуру города, понять логику его планировки и оценить изменения, которые происходят в столице. Детальная проработка модели и возможность взаимодействовать с экспозицией делают ее понятной, наглядной и востребованной у самой широкой аудитории.

Центральное место в экспозиции занимает грандиозный архитектурно-планировочный макет центральной части города. Его площадь составляет 429 кв. м, а масштаб — 1:400. Эта миниатюрная копия с невероятной точностью воспроизводит более 23 тыс. зданий и сооружений, передавая мельчайшие детали вплоть до облицовки фасадов и декоративных элементов, позволяя увидеть столицу с высоты птичьего полета.

Макет оснащен интерактивной системой, дающей посетителям возможность самостоятельно управлять подсветкой зданий, изучать сетку улиц и кварталов, а также выводить информацию о ключевых достопримечательностях и городских территориях. Для удобства гостей в павильоне установлены камеры с 40-кратным увеличением, информационные киоски, а также задействована сложная многоуровневая система освещения и акустики.

Павильон активно посещают организованные группы школьников и студентов из разных регионов страны. Для них разработаны обзорные и углубленные тематические экскурсии, которые проводятся в аудио- и видеоформате. Сегодня гостям доступны семь различных программ: «Макет Москвы», «Макет Москвы. Детская», «Архитектурные стили и зодчие Москвы», «Пушкинская Москва», «Москва театральная», «Храмы Москвы» и «Москва в кино». Использование мультимедийных технологий превращает павильон в уникальную образовательную среду для знакомства с историей, архитектурой и градостроительным развитием города. Статус павильона как важного презентационного объекта столицы подтверждается визитами высоких гостей. В разное время здесь побывали официальные иностранные делегации и представители руководства из Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Вьетнама, Индии, Кубы, Монголии, Мьянмы, Объединенных Арабских Эмиратов и Сербии.

Помимо основной экспозиции, в павильоне регулярно устраивают фотовыставки, читают лекции, проводят мастер-классы и различные интерактивные мероприятия. С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте. Двери павильона открыты для всех желающих ежедневно с 10:00 до 20:00, за исключением понедельника, а вход является свободным.