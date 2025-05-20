Порядка 10 тыс человек посетили акцию «Ночь музеев» в Подмосковье

Всероссийская культурно-просветительская акция «Ночь музеев» состоялась в государственных музеях Московской области 17 и 18 мая. На мероприятиях акции побывали порядка 10 тысяч гостей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Одним из самых посещаемых стал музей-заповедник А. С. Пушкина, где побывали более 3,3 тыс. жителей и гостей Подмосковья. Особенно понравился зрителям интерактивно-мистический спектакль «В гостях у Пиковой дамы» в интерьерах ночного вяземского дворца, представленный артистами московского Независимого драматического театра «Переулок» с экскурсией по залам дворца.

Музей «Новый Иерусалим» в «Ночь музеев» принял свыше 3,1 тысячи гостей. Для них прошли концерт, на котором звучала музыка Шопена в исполнении ученика Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Ивана Чепкина, экскурсии по постоянным и временным выставкам, мастер-класс по рисованию русских богатырей, лекция, посвященная истории создания кареты Патриарха Никона, ее реставрации, истории экипажного дела в России, и многое другое.

В Серпуховском историко-художественном музее прошли тематические экскурсии, лекции, мастер-классы. Посетителей привлекла историческая военная реконструкция во дворе музея, на которой можно было увидеть трофеи Великой Отечественной войны, экскурсия по выставке «Военная медицина», а также экскурсия «Православные древности Серпуховского края». Кульминацией праздника стала иммерсивная программа «Ночной экспресс. Аван-Гард» по выставке «Фабрика авангарда. Выкройка нового мира», в которой зрители приняли непосредственное участие. В этот день музей посетило более 1,7 тысячи человек.

Музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину в рамках акции «Ночь музеев» посетили более 900 человек. Вниманию гостей представили спектакль Московского губернского театра «Семейная картина» по пьесе А. Н. Островского, бал «Случайный вальс», посвященный 80-летию Великой Победы, прогулку по музейному парку, экскурсии по постоянным и временным экспозициям музея-заповедника.

В Военно-патриотическом музее Московской области посетители ознакомились с уличной, постоянной и временной экспозициями, посвященными военной технике и послушали лекцию «Герои фронта и тыла», посвященную судьбам людей, связанных с созданием и эксплуатацией легендарного танка «Т-34».

Гости музея Зои Космодемьянской посетили постоянную экспозицию и временную выставку «Лица Победы», послушали лекцию «Путь героя», построенную на дневниках Лидии Николаевны Юрьевой, первой учительницы Зои Космодемьянской, а юные посетители на интерактивном занятии «Журавлиная стая» узнали историю создания песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова и научились делать журавля в технике оригами.

Большое впечатление на гостей музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» произвело экспозиционное пространство «Рисунки Чехова», где они исследовали графический портрет писателя. На мастер-классе «Записная книжка» участники создали свою книжку для умных мыслей. Также для посетителей состоялись экскурсионная программа «История одного шедевра», джазовый концерт и инсценировки произведений А. П. Чехова в исполнении артистов мелиховского театра «Чеховская студия».

В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» гостям особенно понравилась тематическая экскурсии с директором музея Александром Богатыревым. Также в Муранове прошли поэтический спектакль, концерт классической музыки в исторических интерьерах, традиционные усадебные активности.

Посетители Звенигородского музея-заповедника приняли участие в мастер-классе по рисованию летнего пейзажа акриловыми красками, посетили лекцию о «закулисье» царских свадеб на Руси, арт-медитацию по выставке «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа», уникальную экскурсию в фонды музея, обычно закрытые для посетителей и музыкально-поэтический концерт.

Особым успехом у посетителей музея-заповедника «Зарайский кремль» пользовались лекции: «Крестьянские модники», «Награды Российской империи на портретах из собрания музея-заповедника» и «Ф. М. Достоевский и Зарайск», а также экскурсия по выставке «Что такое подвиг?».

В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока посетители заинтересовались выставкой «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо…» о героях-военкорах и книгоиздательском деле в 40-х годах XX века. Также по усадьбам музея прошли «Ботаническая прогулка», рассказ-лекция «Менделеев и живопись», квесты-путеводители по экспозициям в усадьбах Шахматово и Боблово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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