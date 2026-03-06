«Попытка подзаработать»: семья Касио подала в суд на покойного Майкла Джексона

Семья Касио обвинила Майкла Джексона в педофилии и подала иск в Калифорнии

Эдвард, Доминик и Альдо Касио, а также их сестра Мари-Николь Порт подали иск против покойного поп-исполнителя Майкла Джексона, обвинив певца в серийном насилии над детьми, сообщает «Царьград» .

Иск подан в федеральный суд Калифорнии. Ответчиками указаны компания Майкла Джексона и лица, связанные с управлением его имуществом.

Истцы утверждают, что познакомились с артистом через отца, работавшего в отеле. По их версии, певец с ранних лет манипулировал детьми: поил алкоголем, давал наркотики, показывал порнографию и совершал насилие. Персонал певца, как заявляется в иске, знал о происходящем и помогал организовывать встречи, в том числе бронировал номера в отелях во время поездок.

Ранее представители семьи защищали репутацию Джексона. После выхода фильма HBO «Покидая Неверленд» в 2019 году они заявили, что пересмотрели свое отношение к событиям.

Майкл Джексон умер в 2009 году. В 2005 году суд оправдал его по делу о растлении, а в 1994 году он выплатил компенсацию по другому иску, настаивая на невиновности.

Представитель Jackson estate Мартин Сингер заявил, что это «отчаянная попытка подзаработать».

В январе Касио пытались через суд Беверли-Хиллз аннулировать соглашение, однако судья не вынес немедленного решения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.