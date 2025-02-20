Помощница семьи: вдова Стриженова после смерти мужа трое суток не ела и не спала

Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова 12 февраля в храме святителя Николая на Трех Горах состоялось без его супруги. 86-летняя Лионелла Стриженова, предпочитающая уединенный образ жизни, простилась с мужем до начала публичной церемонии, сообщает kp.ru .

Такое решение было продиктовано желанием актрисы избежать лишнего внимания в преклонном возрасте. Она уже долгие годы ведет затворническую жизнь. Все это время дела по хозяйству для пожилых Стриженовых выполняли 2 помощницы.

После кончины Олега Стриженова помощницы остались с вдовой. По их словам, смерть супруга, с которым Лионелла Стриженова прожила почти полвека, стала для нее тяжелым ударом.

Как рассказала одна из помощниц, пожилая женщина 3 дня не спала, отказывалась от еды и все время рыдала. Только благодаря поддержке сына и невестки, Александра и Екатерины Стриженовых, вдова постепенно начала приходить в себя. Теперь они часто навещают Лионеллу и привозят ей продукты.

Помощницы, долгие годы заботившиеся о Стриженовых, не скрывают печали по поводу тяжелой утраты.

«Олег Александрович был с большим чувством юмора. До последнего дня был в твердой памяти. По паспорту ему было 95 лет, а мозги, как у молодого человека», — вспоминает одна из них.

Олег Стриженов ушел из жизни в больнице 9 февраля 2025 года. По некоторым данным, 7 февраля он был госпитализирован с подозрением на инсульт. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.