Пользователи смогут смотреть YouTube Shorts с ограничением по времени

Платформа YouTube может добавить функцию, благодаря которой пользователи смогут ставить таймер и вводить ограничения на время, на протяжении которого будут смотреть короткие вертикальные видео Shorts. Об этом сообщает TechCrunch .

Наличие такого таймера обнаружило Android Authority в последней бета-версии программы. Пользователи получат возможность ставить лимит на каждый день.

После того, как время закончится, автоматическое обновление ленты Shorts будет поставлено на паузу.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что YouTube нужно запретить в РФ.