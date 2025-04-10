Видеохостинг YouTube должен полностью прекратить свою деятельность на территории России, так как является разносчиком разного рода зараз. По мнению главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, площадку нужно запретить в нашей стране, пишет РИА Новости .

«Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз», — заявила Симоньян.

Главред «Россия сегодня» также отметила, что пока аналогичная мера не принята в России, родители должны сами устанавливать запрет для детей на просмотр контента на YouTube. При этом она подчеркнула, что на видеохостинге есть и хорошие ролики, однако при вседозволенности дети выбирают для просмотра нежелательный контент.

Симоньян сравнила YouTube с шоколадом, который ребенок будет закусывать пирожным, если его не ограничивать, так как добровольно он вряд ли выберет насыщенный альфа-омегой лосось на пару.

В России начали замедлять работу YouTube летом 2024 года. Причиной стало неисполнение видеохостингом требований по удалению 300 видео, которые продвигали идею об использовании VPN-сервисов.