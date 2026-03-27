Покупаю в женском отделе: Дмитриенко назвал пикантный секрет концертных образов

Ваня Дмитриенко признался, что носит на концертах обтягивающие женские футболки
Культура

Популярный певец Ваня Дмитриенко раскрыл секрет своих концертных образов. Неожиданно для поклонников артист признался, что покупает футболки для выступлений в женском отделе.

Во время интервью для YouTube-канала «Вписка» Дмитриенко рассказал, что у него есть стилист, который занимается подбором образов для выступлений и мероприятий. Именно он придумал для певца те самые обтягивающие футболки, в которых он покоряет женские сердца на сцене.

«Такие продавались только в женском отделе. На мужиков не делают обтягивающие вещи, хотя вполне очень симпатично выглядит. <…> Люди хотят, чтобы я в этих футболках выступал, я обожаю эти футболки», — рассказал Дмитриенко.

Если концерт был очень тяжелый, исполнитель покинул сцену мокрый насквозь, то футболки он выбрасывает, но в основном предпочитает стирать и надевать вещи снова. Иногда Дмитриенко все же надевает майки на сцену, но девушкам все равно больше нравится, когда он в футболках.

