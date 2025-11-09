Поют на русском: Потап и Настя Каменских выступают в дешевых пабах в США

Потап и Настя Каменских, которые осудили СВО и перебрались на Запад, дают концерты в дешевых американских пабах. Они общаются с публикой и исполняют песни на русском языке, сообщает SHOT .

Артисты выступают в Нью-Йорке, Майами, Филадельфии и Лос-Анджелесе. Свои композиции супруги исполняют в дешевых пабах и маленьких ресторанах. Стоимость билетов на такие концерты исполнителей составляет порядка 65 долларов. За одно выступление прибыль составляет не более 10 тыс. долларов.

За год Потап дал шесть концертов, а его супруга выступила только три раза. Одно из таких выступлений было 31 октября — Каменских исполнила песни в пабе Северной Каролины. В Сети появились видеоролики с выступлением певицы, из которых ясно, что супруга Потапа общалась с поклонниками и пела на русском языке.

Потап и Настя Каменских несколько лет жили в Испании, но недавно перебрались в США, где живут на съемных квартирах. В Киеве у них осталась недвижимость.

Между тем Валерий Меладзе выступил в американском Санкт-Петербурге и заработал более 20 млн рублей. Всего за тур по США он получил около 244 млн рублей.

