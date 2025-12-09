Подмосковный театр «Русский балет» провел гастрольный тур по крупным городам Поволжья

С 29 ноября по 8 декабря Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева провел большой зимний гастрольный тур по крупным городам Поволжья. Маршрут гастролей прошел через Казань, Набережные Челны, Уфу, Самару, Тольятти, Пензу и Волгоград — города с богатыми театральными традициями и взыскательными, любящими балет зрителями. Труппа представила прославленные классические балеты «Щелкунчик» П. И. Чайковского и «Жизель» А. Адана на лучших театральных площадках поволжских городов, которые посмотрели в общей сложности более 9 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гастроли стартовали 29 ноября в Казани на сцене Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая, признанного центра музыкального искусства, где были представлены два спектакля: днем — балет «Щелкунчик», в котором главные партии исполнили солистка Гликерия Мурашкина (Маша) и ведущий солист Даниил Соколов (Принц Щелкунчик), а вечером — балет «Жизель» с Дарьей Капишниковой в партии Жизели и заслуженным артистом РФ Дмитрием Котерминым в роли Альберта. Зрители также смогли оценить дебют ведущей солистки театра Анны Геладзе в партии Мирты.

В преддверии новогодних праздников балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» в оригинальной постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева стал одним из самых востребованных и любимых у зрителей.

График выступлений артистов был очень насыщенным — практически каждый день они давали спектакли в новых городах.

Завершился гастрольный тур «Русского балета» в Центральном концертном зале Волгограда аншлагом. В дневном спектакле «Щелкунчик» зрители стали свидетелями рождения нового дуэта. Впервые в главных партиях на сцену вышли лауреат международных конкурсов Ольга Журавлева (Маша) и солист Владислав Позднышев (Принц Щелкунчик), который исполнил и партию Щелкунчика-куклы. Вечером любители балета увидели «Жизель».

К гастролям артистов готовила вся команда педагогов театра — заслуженные артисты Российской Федерации О. В. Коханчук, Светлана Устюжанинова, Яна Казанцева, Дмитрий Проценко, заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино, а также совмещающие сценическую карьеру и наставничество ведущий солист Антон Косинов и заслуженный артист Московской области Антон Гейкер.

В Поволжье «Русский балет» с неизменным успехов выступает уже не один сезон. В этом году название театра заявлено по-новому — «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева. Театр с гордостью принял имя своего создателя и бессменного руководителя, народного артиста СССР, прославленного танцовщика, восхищавшего своим искусством миллионы зрителей во всем мире, балетмейстера и педагога Вячеслава Михайловича Гордеева. Вот уже почти 45 лет он со своим театром, оставаясь верным приверженцем, популяризатором классического балета и академических традиций русской хореографии, преумножает славу и престиж русского балета и отечественной культуры в целом как в России, так и за рубежом.

В ведомстве напомнили, что в 2026 году Московскому областному государственному академическому театру «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева исполняется 45 лет.

