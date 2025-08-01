Подмосковный павильон стал центром притяжения на фестивале «Таврида.АРТ»

Подмосковье представило один из самых технологичных и творческих павильонов на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который открылся в крымской бухте Капсель, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

В текущем году ключевыми темами стали семейные ценности, культурные традиции и гостеприимство. В состав делегации из Московской области вошли более 300 молодых и талантливых людей: художники, музыканты, актеры и активисты молодежных движений.

Министерство информации и молодежной политики региона традиционно занимается формированием делегации, ее отправкой в Крым и организацией работы павильона.

Подмосковный павильон стал настоящим местом притяжения для творческих людей и любителей технологий на фестивале «Таврида.АРТ». Оформленный в ярких летних тонах павильон создает ощущение, будто его гости находятся на уютной даче в Подмосковье. Здесь царит атмосфера тепла, вдохновения и радушия. Пол, покрытый мягким зеленым материалом, напоминает свежую траву.

Особенностью подмосковного павильона стало то, что его оформление было полностью создано искусственным интеллектом (ИИ). Нейросеть проанализировала предыдущие фирменные стили региона и разработала уникальный дизайн, который подчеркивает инновационность Московской области.

Даже музыкальное сопровождение на стенде было сгенерировано ИИ, что создает особую атмосферу и показывает, как современные технологии могут быть использованы для развития творчества.

«Наш павильон — это симбиоз традиций и прогресса. Мы показываем, что Московская область не только хранит культурное наследие, но и активно развивает новые технологии, давая молодежи возможности для творчества и роста», — сказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Министр добавила, что в павильоне царит атмосфера настоящего подмосковного гостеприимства: ребят со всей страны угощают охлаждающими лимонадами и вкуснейшим мороженым.

Программа павильона разнообразна и насыщенна. Каждое утро посетители могут начать свой день с занятий йогой. Затем гости могут принять участие в викторинах с ценными призами или выступить на открытой сцене.

Особенно популярны творческие мастер-классы, где каждый может создать что-то своими руками. Участники расписывают матрешки в стиле этнических узоров национально-культурных автономий Подмосковья, а также создают авторские дизайны на шопперах и футболках, унося с собой не только новые навыки, но и уникальные сувениры.

Не менее востребованы практические мастер-классы. В Учебном центре тактической медицины Артема Катулина инструкторы обучают молодых людей основам первой помощи. Каждый участник может собрать собственную тактическую аптечку с турникетом, перевязочными материалами и карточками-памятками.

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» проходит в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Всего в течение 3 дней фестиваля пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, гастрономические дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.