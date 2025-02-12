Подмосковный госакадемический театр «Русский балет» выступит на Урале и в Сибири

С 20 по 24 февраля артисты Московского областного государственного академического театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева выступят в городах Урала и Сибири. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Гастроли пройдут в Тюмени, Кургане, Магнитогорске и Челябинске. В первых трех городах поклонники балета увидят спектакль «Дон Кихот» Л. Минкуса. В Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки артисты представят балет К. Караева «Семь красавиц», которого нет в репертуаре местной труппы.

В спектаклях примут участие звезды театра «Русский балет»: лауреат международных конкурсов, обладательница Гран-при Международного конкурса в Баку Сиори Фукуда, заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Котермин, заслуженный артист Московской области Мстислав Арефьев, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Устюжанинова, лауреаты международных конкурсов Ксения Орел, Алена Таценко, Ксения Ринг, Екатерина Макеева, Екатерина Мартинес, ведущие солисты — мастера сцены Георгий Сорокин, Антон Косинов, Владимир Минеев и другие артисты театра.

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» является одним из самых гастролирующих театров балета в нашей стране. Артисты часто выступают в городах России и за рубежом, спектакли пользуются неизменным успехом у публики. Театр неоднократно выступал во многих городах Сибири и Урала, но в Магнитогорске и Челябинске гастроли «Русского балета» пройдут впервые.

С 6 по 10 марта, в праздничные дни, театр «Русский балет» поздравит с наступлением весны жителей Крыма балетом о любви и верности — бессмертным произведением П. И. Чайковского «Лебединое озеро».

Расписание выступлений в городах Урала и Сибири:

20 февраля — г. Тюмень, Тюменская филармония, Л. Минкус, балет «Дон Кихот»;

22 февраля — г. Курган, Курганская областная филармония, Л. Минкус, балет «Дон Кихот»;

23 февраля — г. Магнитогорск, ДК им. С. Орджоникидзе, Л. Минкус, балет «Дон Кихот»;

24 февраля — г. Челябинск, Челябинский театр оперы и балета им. М. И. Глинки, К. Караев, балет «Семь красавиц».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.