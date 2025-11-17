Подмосковный фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед» проведут зимой

В январе следующего года в Подмосковье состоится фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед», сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

По его словам, ледовые шоу очень востребованы среди жителей и гостей Подмосковья.

«В этом году запускается новый проект, он называется „Хрустальный лед“ с Ильей Авербухом. В данном проекте будет не только шоу с участием звезд, но и возможность участия любителей в этом проекте», — сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, отборочные мероприятия состоятся со 2 января по 10 января, а 17 января — финал.

Как уточнил Хайкин, еще на 10 территориях Подмосковья пройдут шоу Татьяны Навки, и в четырех — шоу Ирины Слуцкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что парки региона пользуются популярностью у жителей.

«В последнее время мы видим, что благодаря нашей заметной программе, благодаря работе на местах дирекций парков, культуры, спорта эти места становятся крайне привлекательными, в том числе для малого и среднего бизнеса», — сказал Воробьев.

