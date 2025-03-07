Подмосковный академический театр «Русский балет» гастролирует в Крыму

С 6 по 10 марта Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева выступает с гастролями в городах Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Жителям и гостям полуострова представят балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро».

На сценах театров и концертных залов Евпатории, Ялты, Симферополя, Севастополя и Керчи выступят лауреат международных конкурсов, обладательница Гран-при II Международного конкурса артистов балета имени Гамар Алмасзаде (2018), Гран-при и Золотой медали международных конкурсов балета в Японии Сиори Фукуда, лауреаты международных конкурсов Ксения Орел, Екатерина Макеева, Гликерия Мурашкина, заслуженные артисты Мстислав Арефьев, Максим Фомин, ведущие солисты Георгий Сорокин, Владислав Позднышев, Никита Михайлов и другие артисты театра «Русский балет».

В ведомстве напомнили, что к Дню защитника Отечества театр «Русский балет» выступил со спектаклем-дивертисментом перед военными, участниками СВО и их семьями. Концерт прошел в рамках музыкально-патриотического проекта «Поет Россия Армии Победу» в Центральном Доме Российской Армии. В зале собрались более 500 гостей. В программу вошли фрагменты из известных классический балетов и номера современной хореографии. Особое впечатление на зрителей произвела композиция в исполнении балерины Валерии Васильевой на музыку песни военных лет А. Новикова «Смуглянка».

«Российская культура с ее богатейшей историей и мощью талантов всегда была вдохновляющей и объединяющей силой. Искусство балета — это эффективная форма психологической реабилитации для тех, кто побывал на фронте. Мы стараемся поддержать наших бойцов добрыми эмоциями, позитивным настроем, верой в победу», — сказал художественный руководитель театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.

Артисты театра «Русский балет» оказывают поддержку патриотическим инициативам и регулярно проводят выступления для участников военной операции и их семей.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.