Подмосковные библиотеки подготовили более 1 тыс мероприятий в дни школьных каникул

Подмосковные библиотеки подготовили для детей и подростков свыше 1 тыс. мероприятий различной направленности в дни школьных каникул. Ребят ждут познавательные и развлекательные программы, мастер-классы, викторины, экскурсии, игры и квесты, литературные чтения и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 7 по 11 апреля Губернская библиотека приглашает детей в творческий арт-лагерь «Чаплин» на смену «Комиксы». Для ребят проведут мастер-классы по актерскому мастерству, научат писать сценарии, создавать афиши и костюмы. Завершит смену театральное представление, подготовленное силами участников смены. Кроме того, дети будут учится шитью, валянию, плетению из ниток и бисера, живописи.

Черноголовская библиотека приглашает на «Космические каникулы». Всю неделю для школьников будут проходить встречи из цикла «Уроки Звездочета», на которых расскажут о Солнечной системе, космосе и его освоении.

В Дмитровской центральной библиотеке пройдут «Библиоканикулы-2025» с экскурсиями, прогулками, литературными беседами, викторинами и мастер-классами, на которых ребята получат новые знания и навыки и приобретут новых друзей.

Библиотека Левобережья г. Дубна приглашает на «Каникулы с книжкой». Дети узнают о космосе, астрономии и космонавтах. На мастер-классах ребята научатся создавать букеты для космонавта и космические ракеты в технике оригами.

В центральной библиотеке им. Н. И. Тряпкина г. Лотошино пройдет цикл мероприятий «Неделя без портфеля». Школьников ждут экскурсии, викторины, квесты, игры и мастер-классы.

11 апреля в городской Арт-библиотеке г. Коломна состоится научно-развлекательная программа «KIDS Лаборатория», где ребята узнают о химических превращениях и свойствах некоторых продуктов, познакомятся с физическими явлениями, такими как инерция, электричество, давление, проведут опыты на обыкновенной воде. Занятия помогут лучше понять и полюбить химию и физику.

В центральной детской библиотеке Домодедово 11 апреля пройдет игровая программа, посвященная Дню космонавтики «Врываемся к звездам», а в Хорошовской сельской библиотеке г. о. Коломна — интерактивная квест-игра «Большое космическое путешествие», где задания будут посвящены разгадкам тайн далеких планет.

В детской библиотеке г. Сергиев Посад для ребят проведут театрализованное представление «Театр и любимые книги» по произведениям К. Чуковского, интерактивную программу ко Дню космонавтики «Вперед, в космические дали», поэтический фестиваль памяти поэта Н. Рубцова «Пусть душа останется чиста» и конкурс чтецов.

В библиотеке Горловского, г. Сергиев Посад, будет работать молодежный клуб настольных игр «Хроники игр».

В Центральной детской библиотеке Жуковского пройдет квиз и литературное путешествие «Встреча с инопланетянами».

Центральная детская библиотека Подольска подготовила для школьников познавательное путешествие «По городам-героям на поезде Победы» и игрочтение «Книга собирает друзей» с подольской писательницей Еленой Ермолаевой.

В Центральной детской библиотеке Мытищ ребят ждет концертная программа «Классика детям» и знакомство с музыкальными инструментами.

Больше информации о работе подмосковных библиотек и мероприятиях в них — в мобильном приложении и на портале «МОе Подмосковье».

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