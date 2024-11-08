Подмосковье стало лидером страны по народным художественным промыслам

На сегодняшний день Подмосковье уверенно занимает первое мест по объему производства народных художественных промыслов. В регионе активно работают 19 предприятий этой сферы и функционируют 4 профильных ВУЗа, обучающих таких специалистов, сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

«В Подмосковье ведется активная работа по популяризации и продвижению народных художественных промыслов. Мы приглашаем предприятия НХП и союз мастеров к участию в различных мероприятиях, среди которых, например, крупнейшая в России выставка «Ладья», гастрономический Сырный фестиваль, ежегодно проходящий в Подмосковье, а также выставки и фестивали в разных регионах нашей страны и за рубежом», — сказал Кузнецов в рамках первого Российского ежегодного форума «Культура. Традиции. Наследие»

Руководитель министерства уточнил, что в отрасль привлекаются молодые специалисты. Для их поддержки имеются специальные программы, такие как «Творческая профориентация» для учащихся старших классов.

Благодаря ей будущие выпускники могут посетить профильные ВУЗы, готовящие специалистов народных творческих промыслов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.