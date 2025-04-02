Подмосковье приняло участие в форуме-фестивале «Общий сбор»

Представители министерства культуры и туризма Московской области приняли участие в работе форума-фестиваля «Общий сбор», посвященного 110-летию Государственного российского дома народного творчества им. В. Д. Поленова. Мероприятие прошло в Туле 28–29 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Фестиваль-форум «Общий сбор» посвящен обсуждению и решению важных вопросов деятельности домов культуры. На панельной сессии «Какой он — современный Дом культуры?» обсуждалось, как сегодня в условиях, когда человек может найти массу способов развлекаться и просвещаться за пределами дома и работы, сделать так, чтобы дома культуры не теряли своей актуальности и привлекательности для населения.

Открыла форум-фестиваль министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина. Каким должно быть современное учреждение культуры, рассказали заместитель директора ФГБУК «Государственный российский дом народного творчества им. В. Д. Поленова» Людмила Дукачева и представители из Белгородской, Челябинской, Воронежской, Ивановской, Липецкой и Тульской областей. От Московской области был представлен доклад о работе домов культуры и проекте «50 «умных» домов культуры».

В рамках фестиваля-форума состоялся открытый урок хореографического мастерства «Танцевальное искусство как средство формирования гражданственности и патриотизма», который провела Инесса Маурер, балетмейстер ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск министерства обороны России, преподаватель высшей категории Московского Губернского колледжа искусств, отдела «Хореографическое творчество», заслуженный работник культуры Московской области.

Вниманию участников были предложены дискуссионный клуб на тему «Идеи, новые смыслы и возможности» и их влияние на развитие домов культуры; мозговой штурм о том, каким должен быть ДК будущего, презентации, выставки, практические занятия. Обсуждались также вопросы туризма: как современные культурно-досуговые учреждения становятся новыми точками притяжения на карте регионов. Говорили о развитии вокального мастерства и театрального искусства.

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