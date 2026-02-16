Подмосковье представит народные промыслы на выставке «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия — 2026» в Москве

С 4 по 8 марта в московском Гостином дворе пройдет выставка «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия — 2026», где Московская область представит 13 предприятий народных художественных промыслов и Союз гжельских мастеров, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия — 2026» состоится с 4 по 8 марта в Гостином дворе в Москве. Московскую область на мероприятии представят 13 предприятий народных художественных промыслов, а также Союз гжельских мастеров.

Стенд региона традиционно станет одним из самых масштабных. Свою продукцию покажут такие предприятия, как ООО «Галактика и компания», ПК Дулевский фарфор, ОАО «Елочка», ООО «Жостовская фабрика», ООО «Кластер НХП и ремесел», АО «Гжельский фарфоровый завод», ДО Промыслы Вербилок, ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», ЗАО Богородская фабрика, ООО «Хотьковская фабрика резных художественных изделий», «Металлоподнос» Жостово, Союз гжельских мастеров, ООО «Гжельский завод художественной росписи» и ООО «Гжель-художественные мастерские».

Для гостей выставки подготовлены творческие мастер-классы для детей и взрослых: изготовление игрушек из глины, предметов из лыка, народных кукол, изделий из бересты, набойка по ткани, тиснение по коже и точечная роспись.

Вход на выставку свободный. Организаторы отмечают, что мероприятие объединит мастеров и ценителей народного искусства, а также будет способствовать сохранению культурных традиций и укреплению межнационального согласия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.