Подмосковье первым в России проведет «Ночь в ДК»

Дома культуры из 56 округов Московской области присоединятся 3 и 4 ноября к первой в России областной акции «Ночь в ДК». Ее приурочили ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Организаторами акции выступают сами учреждения при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области. К ней присоединятся площадки Мытищ, Подольска, Раменского и Дмитровского округов, Балашихи, Королева, Коломны и других муниципалитетов. Каждый дом культуры подготовит программу, чтобы познакомить гостей с коллективами и проектами, помочь найти новое увлечение и повод вернуться.

«В Подмосковье много домов культуры со своими коллективами, традициями и интересными проектами. «Ночь в ДК» даст повод увидеть это тем, кто давно или ни разу у нас не был. Хочется, чтобы этим вечером кто-то выбрал занятия для себя, изучил концертную сетку», — рассказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

Он также выразил надежду, что опыт Подмосковья будет интересен коллегам из других регионов.

В мытищинской «Яузе» устроят вечеринку с винилом и диджеем. В раменском «Сатурне» пройдет встреча проекта «Я читаю», а в подольском ДК «Октябрь» — концерт «Единство классики», который объединит оперу и балет.

В Дмитровском центральном дворце культуры «Созвездие» предложат проверить знания на тематическом квизе «Искусство в вопросах». Деловой и культурный центр «Костино» в Королеве подготовит игровую и музыкальную программу «Пусть дружба объединяет народы и города!».

Подробные афиши, даты мероприятий на каждой площадке и условия посещения опубликуют на официальных сайтах и страницах домов культуры в социальных сетях.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.