Подмосковье на (НЕ)детском форуме представляет школьница из Орехово-Зуева

На мероприятие в Северную столицу приедут амбассадоры и участники ежегодного международного конкурса юных чтецов «Живая классика» из 30 регионов РФ, финалисты школы социального проектирования и выпускники конкурса юных чтецов из Петербурга. Еще в форуме примут участие специалисты, эксперты отрасли и звездные гости.

Варвара Коловертных из Подмосковья в рамках образовательной программы фонда «Живая классика» провела литературный квест «Матрица цитат», на котором 35 ребят отправились в увлекательное путешествие по миру книги Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту». Участники должны были выполнять задания так, чтобы не допустить сжигания книг и захвата мира искусственным интеллектом. Ребята получили огромное удовольствие от квеста и убедились, как важно в современном мире читать и развивать литературу.

Также для 41 учащегося лицея Коловертных провела литературный квиз от фонда «Живая классика».

«Добро пожаловать на (НЕ)детский форум „Живая классика“ — пространство, где подростки разговаривают со взрослыми на равных и думают смело и самостоятельно. Здесь каждая идея может стать проектом, способным изменить жизнь — вашу, вашего окружения, а иногда и целого города», — сказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Она уточнила, что несколько дней на форуме будут говорить о креативности, ответственности, лидерстве, силе истории и силе голоса — каждого из участников.

«У вас будет возможность обменяться опытом, найти партнеров и, возможно, придумать что-то, что трансформирует литературную среду и создаст новые культурные смыслы», — добавила Смирнова.

В программе — свыше 20 мероприятий, среди которых: творческая встреча с писательницей Асей Лавринович, мастер-класс актера, режиссера и члена жюри суперфинала Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» Тараса Белоусова «Поговорим? Как справиться со страхом заговорить первым и с чего начать разговор»; мастер-класс театрального практика, режиссера и актрисы Евгении Львовой «Самопрезентация как способ говорить с собой»; мастер-класс фотографа и автора социокультурных программ «Сила момента: как снимать и фотографировать на обычный телефон»; финал школы социального проектирования и т. д.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.