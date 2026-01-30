Почувствовал недомогание, но доиграл спектакль: скончался актер Валерий Смородин

Смородин, известный по ролям в театре и сериалах «Морские дьяволы» и «Истребители. Битва за Крым», умер в Калуге после завершения спектакля «Борис Годунов». По словам коллег, актер почувствовал недомогание, но доиграл постановку до конца. В театр была вызвана скорая помощь, однако медики не смогли спасти артиста. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Коллеги и друзья Смородина отмечают его профессионализм и отзывчивость. Актриса Ирина Желтикова рассказала, что за внешней брутальностью артиста скрывался чуткий и добрый человек, который помогал животным и всегда поддерживал коллег. Актер Станислав Савельев подчеркнул, что Смородин был настоящим товарищем и всегда доводил начатое до конца.

Валерий Смородин родился в 1961 году на Алтае, начал творческий путь в Барнаульском театре кукол, а затем окончил Гнесинское училище. В разные годы он работал в театрах Львова и Калуги, а также занимался предпринимательством. В 2009 году артист окончательно вернулся на сцену Калужского драматического театра, где создал театральную династию — его сын Антон также стал актером и играл вместе с отцом. Зрители запомнили Смородина по ярким комедийным и драматическим ролям, а также по участию в кино и телесериалах.

