Почти 600 мастер-классов пройдет на фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя»

В рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» до 2 июня для горожан проведут почти 600 мастер-классов на морскую тематику, сообщила заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Поучаствовать в мероприятиях смогут как дети, так и взрослые. Каждый найдет для себя занятие по душе.

«Всего планируется провести около 600 занятий, объединенных морской тематикой. Например, на 10 фестивальных площадках гостям предложат попробовать себя в роли художников-маринистов, еще на восьми — расскажут, почему Москву называют портом пяти морей. Большинство мастер-классов посвятят приготовлению блюд из разных видов рыбы», — отметила Сергунина.

Основы штурмового дела и флотской сигнальной системы все желающие смогут изучить в пальмовой оранжерее на Тверской площади. По будням в 15:00 можно научиться вязать морские узлы, в 16:00 — делать сигнальные флажки, а в 17:00 — делать стилизованные украшения из лент и ракушек.

Подробную программу фестиваля можно найти на сайте мероприятия.